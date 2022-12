Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Holzwickede - Senioren helfen Senioren - Infostand klärt über Präventionsmaßnahmen auf

Holzwickede (ots)

Die vorstehende Aktion richtet sich vorwiegend an ältere Menschen, um sie gezielt davor zu schützen, Opfer von Straftaten zu werden.

Die ehrenamtlichen Seniorenhelfer werden am Samstag, den 10.12.2022, in der Zeit von 11 Uhr bis 13 Uhr mit ihrem Infostand vor einen Modegeschäft an der Wilhelmstraße 8 zu finden sein.

Sie stehen für Präventionsfragen in Sachen Taschendiebstahl und Schutz vor Betrugsdelikten zum Nachteil von älteren Menschen als Ansprechpartner zur Verfügung.

