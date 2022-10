POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Herne (ots) - Eine unverschlossene Terassentür nutzten Kriminelle am 6. Oktober in Herne. In der Zeit zwischen 9.10 und 9.45 Uhr drangen die Täter durch die Terrassentür in ein Wohnhaus an der Eberhard-Wildermuth-Straße ein. Das Duo konnte Bargeld erbeuten und anschließend flüchten. Die beiden schwarz gekleideten Männer sind circa 170 bis 180 cm groß und haben schmächtige/schlanke Staturen. Einer trug eine ...

