POL-BO: Katalysator eines Autos ausgebaut und entwendet: Wer kennt diesen Mann?

Witten (ots) - Bei einem Abbiegeunfall am Dienstag, 4. Oktober, ist ein 42-jähriger Kradfahrer mit einem Pkw kollidiert und dabei verletzt worden. Zugetragen hat sich der Unfall um kurz vor 12 Uhr in Witten-Hammertal. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 55-jähriger Autofahrer aus Hattingen auf der Straße "Im Hammertal" in Richtung Kemnader See unterwegs. Als der Hattinger nach links in die Straße "Rauhe Egge" abbog, ...

