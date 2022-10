Polizei Bochum

POL-BO: Abbiegeunfall in Hammertal - Kradfahrer verletzt

Witten (ots)

Bei einem Abbiegeunfall am Dienstag, 4. Oktober, ist ein 42-jähriger Kradfahrer mit einem Pkw kollidiert und dabei verletzt worden.

Zugetragen hat sich der Unfall um kurz vor 12 Uhr in Witten-Hammertal. Nach bisherigem Kenntnisstand war ein 55-jähriger Autofahrer aus Hattingen auf der Straße "Im Hammertal" in Richtung Kemnader See unterwegs. Als der Hattinger nach links in die Straße "Rauhe Egge" abbog, kollidierte er mit einem 42-jährigen Kradfahrer aus Sprockhövel, der zeitgleich auf der Straße "Im Hammertal" in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.

Der Zweiradfahrer stürzte und wurde dabei verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

