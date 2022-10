POL-BO: Straßenraub am Bergelmanns Hof - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober, gegen 0.15 Uhr, kam es in Wattenscheid zu einem versuchten Einbruch in einen Schaustellerwagen. Noch unbekannte Kriminelle versuchten an der Oststraße 30 gewaltsam eine der aufgestellten Kirmesbuden aufzubrechen. Dies misslang und sie flüchteten vom Tatort. Nach Zeugenaussagen ist einer der Täter etwa 25-30 Jahre alt und 180-185 cm groß. Er hat einen dicken Bauch ...

