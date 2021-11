Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Keller durchwühlt

Bad Langensalza (ots)

In der Nacht zu Montag brachen Unbekannte in einem Mehrfamilienhaus in der Hannoverschen Straße sieben Kellerverschläge auf. Die Verschläge wurden durchwühlt. Was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Bislang wurde lediglich ein USB Kabel vermisst. Anwohner hatten zwischen 2 und 3 Uhr im Keller Geräusche gehört, aber nicht nachgesehen.

