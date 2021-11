Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autopanne für Diebstahl genutzt

Großenehrich (ots)

Auf Grund einer Autopanne musste ein Autofahrer am Montagmorgen, gegen 7.30 Uhr, seinen Ford Transit in Großenehrich an der Landstraße 2090 in Richtung Thüringenhausen stehen lassen. Als er gegen 10 Uhr zurückkehrte, hatten Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Sie nahmen einen Rucksack in dem sich ein Schlüsselbund und Arbeitshandschuh befanden, mit. Außerdem wies die Frontscheibe Beschädigungen auf.

