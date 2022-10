Polizei Bochum

POL-BO: Versuchter Einbruch in Schaustellerwagen

Bochum (ots)

In der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober, gegen 0.15 Uhr, kam es in Wattenscheid zu einem versuchten Einbruch in einen Schaustellerwagen. Noch unbekannte Kriminelle versuchten an der Oststraße 30 gewaltsam eine der aufgestellten Kirmesbuden aufzubrechen.

Dies misslang und sie flüchteten vom Tatort.

Nach Zeugenaussagen ist einer der Täter etwa 25-30 Jahre alt und 180-185 cm groß. Er hat einen dicken Bauch und ein "osteuropäisches" Aussehen. Er trug eine schwarze Daunenjacke sowie ein gelbes Cappy.

Der zweite Mann hat eine schlanke Statur und trug ebenfalls eine schwarze Daunenjacke.

Das Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell