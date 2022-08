POL-HB: Nr.: 0549--Räuber erbeuten Fahrräder

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Blumenthal, OT Blumenthal, Jenny-Ries-Platz Zeit: 29.08.22, 20 Uhr

Am Montagabend wurde ein Ehepaar in Blumenthal von bislang unbekannten Tätern überfallen. Die Räuber flüchteten mit den Rädern der Eheleute. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 44 Jahre alte Mann und seine 39-jährige Frau waren mit ihren neuen Fahrrädern unterwegs. Als das Paar gegen 20 Uhr am Busbahnhof Blumenthal eine Pause machte, wurde es von einer Gruppe junger Männer angegangen. Die Angreifer zerrten an den Rädern, wobei es zu einem Gerangel kam. Daraufhin wurde der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihr Mann mit einem Messer an der Hand verletzt. Anschließend raubten die Täter die Fahrräder und flüchteten in unbekannte Richtung. Das Paar lief nach Hause, von wo aus es später am Abend die Polizei alarmierte. Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos.

Die Polizei sucht Zeugen. Die sechs bis acht Täter sollen zwischen 20 und 35 Jahre alt sein. Sie erbeuteten ein grünes und ein blaues City-Damenrad des Herstellers Elops, Modell 520LF. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass in solchen Situationen immer sofort der Notruf unter 110 zu wählen ist. Prägen Sie sich Fluchtrichtung und Tätermerkmale ein und teilen Sie dies den Notrufsprecherinnen und Notrufsprechern mit. So können möglicherweise Täter schnell gefasst und Beweismittel sichergestellt werden.

