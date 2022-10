Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrerin prallt gegen Poller und wird schwer verletzt

Bochum (ots)

In Bochum-Werne ist eine Radfahrerin in der Nacht von Sonntag (2.10.) auf Montag (3.10) mit ihrem Fahrrad gegen einen Poller geprallt. Sie verletzte sich schwer.

Am 3. Oktober gegen 0.15 Uhr ist eine 35-jährige Hagenerin mit ihrem Fahrrad verunglückt. Die derzeitigen Ermittlungen deuten darauf hin, dass die Frau ohne Fremdeinwirkung verunfallt sein dürfte. Sie befuhr einen kombinierten Rad- und Gehweg der Boltestraße/Hölterweg und ist an der Boltestraße 24 C gegen einen dort befindlichen Poller gefahren. Darauf deuten die am Unfallort vorgefundenen Spuren hin. Aufgrund der Verletzungen konnte die schwer verletzte Hagenerin vorerst selber keine sachdienlichen Angaben machen.

Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Fahrrad nahm die Polizei zur Eigentumssicherung mit zur Wache.

Zeugen können sich beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0234 909-5206 melden.

