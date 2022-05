Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst: Betrunkener Autofahrer kollidierte mit parkenden Fahrzeugen und flüchtete

Osnabrück (ots)

Gegen 14.00 Uhr am Samstag bemerkte eine aufmerksame Zeugin eine Unfallflucht an der Leyer Straße in Wallenhorst.

Der Fahrer eines Mercedes Sprinter bog von der Moorbachstraße in die Leyer Straße ein und verlor auf Höhe der Hausnummer 6 die Kontrolle über sein Fahrzeug. Aufgrund dessen kollidierte er mit einem an der Straße geparkten Wohnmobil und einem Minivan. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Durch die Fahrzeugbeschreibung und weiterer Ermittlungen, konnte der beschädigte Unfallwagen wenig später auf einem Parkplatz an der Wohnanschrift des Fahrers aufgefunden werden. Die Beamten nahmen extremen Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen wahr, sodass ein Test einen Wert von über zwei Promille ergab. Der Wallenhorster wurde mit auf die Dienststelle genommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Mercedes wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell