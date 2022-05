POL-OS: Osnabrück: Mehrere Versammlungslagen im Innenstadtbereich

Glandorf (ots) - Auf der Iburger Straße (B51) ereignete sich am Samstagnachmittag ein schwerer Motorradunfall. Gegen 16:40 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Sassenberg die Bundesstraße in Richtung Bad Iburg. Auf einer langen Gerade, in etwa im Bereich der Einmündungen "Laudieker Weg" und "Am Schützenplatz", setzt der Mann mit einem Krad zum Überholen an. Dabei ...

mehr