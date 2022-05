Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Glandorf: Überholmanöver missglückte - Motorradfahrer schwer verletzt

Glandorf (ots)

Auf der Iburger Straße (B51) ereignete sich am Samstagnachmittag ein schwerer Motorradunfall. Gegen 16:40 Uhr befuhr ein 53-jähriger Mann aus Sassenberg die Bundesstraße in Richtung Bad Iburg. Auf einer langen Gerade, in etwa im Bereich der Einmündungen "Laudieker Weg" und "Am Schützenplatz", setzt der Mann mit einem Krad zum Überholen an. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte alleinbeteiligt. Andere Motorradfahrer, die auf den Unfall aufmerksam wurden, eilten zur Hilfe. Der 53-Jährige erlitt schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen, er wurde vom Rettungsdienst in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. An der Triumph Speed Triple entstanden Sachschäden, ihre Höhe wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

