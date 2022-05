POL-OS: Belm/Vehrte: Doppelgarage in Vollbrand - keine Person verletzt

Ostercappeln (ots) - Am Samstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Ein 23-Jähriger war mit seinem VW Arteon auf der Venner Straße aus Schwagstof kommend in Richtung Ostercappeln unterwegs. In einer Linkskurve hinter dem Wanderparkpatz kam der junge Mann mit seinem Geländewagen von der Fahrbahn ab, welches sich in ...

