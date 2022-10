POL-BO: Wendemanöver führt zu Kollision mit Straßenbahn - zwei Menschen werden verletzt

Witten (ots) - Nach einem Raubversuch auf dem "Rheinischen Esel" in Witten am Samstagnachmittag, 01. Oktober, sucht die Polizei Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 30-jähriger Wittener dort gegen 15.15 Uhr in Höhe des Treppenaufgangs an der Wilhelm-Düchting-Straße 10 mit seinem Hund unterwegs, als ihn eine unbekannte Person ansprach und die Herausgabe von Geld forderte. Als der Wittener dieser Aufforderung ...

mehr