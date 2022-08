POL-AA: Pressemeldung: Ostalbkreis- UPDATE

Aalen (ots) - Aalen-Unterkochen: Lkw umgekippt - 33-Jähriger verletzt Mit seinem 32-Tonner lieferte ein 33-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr auf einem Flurstück in Unterkochen, auf welchem ein Mountainbike-Parcours entstehen soll, Erde an. Das dortige Grundstück liegt an einem Hang und ist durch bereits angelieferte Erde uneben. Als der 33-Jährige die Erde von seinem Lkw kippte, kam das Fahrzeug durch den sich ...

