POL-AA: Ostalbkreis: Lkw umgekippt - Farbschmierereien - Unfälle

Aalen (ots) - Winnenden: Rote Ampel übersehen An der Kreuzung der Waiblinger Straße mit der Bachstraße übersah am Mittwoch, gegen 8.40 Uhr ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer, dass die Ampel rot zeigte. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit einem Hyundai zusammen, der von einem 69-Jährigen gelenkt wurde. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt. Weinstadt: Unfallflucht In der Straße Kalkofen wurde am ...

