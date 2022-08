Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Aalen (ots)

Winnenden: Rote Ampel übersehen

An der Kreuzung der Waiblinger Straße mit der Bachstraße übersah am Mittwoch, gegen 8.40 Uhr ein 30-jähriger Mercedes-Fahrer, dass die Ampel rot zeigte. Er fuhr in den Kreuzungsbereich ein und stieß dort mit einem Hyundai zusammen, der von einem 69-Jährigen gelenkt wurde. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden. Die Fahrer blieben unverletzt.

Weinstadt: Unfallflucht

In der Straße Kalkofen wurde am Dienstagnachmittag ein Fiat 500 beschädigt. Der Verursacher hinterließ rund 500 Euro Schaden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422 entgegen.

