POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall, Unfallflucht, Trunkenheitsfahrt,

Crailsheim: Vorfahrt missachtet und davongefahren Am Freitagnachmittag, gegen 12:50 Uhr, bog ein bislang unbekannter Pkw-Lenker von der Beethovenstraße in Crailsheim nach links in die Haller Straße ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines, auf der Abbiegespur der Haller Straße wartenden, 18jährigen Roller-Fahrer. Als der 18jährge den drohenden Zusammenstoß mit dem Pkw erkannte, wich dieser durch starkes Beschleunigen aus. Hierdurch kam er zu Fall und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden am Roller beläuft sich auf ca. 500 Euro. Der Pkw-Lenker entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Crailsheim (Tel. 07951/480-0) zu melden.

Crailsheim: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs Am Samstagfrüh, gegen 01:25 Uhr, befuhr ein 35jähriger BMW-Fahrer die Ellwanger Straße in Crailsheim in stadtauswärtiger Richtung. Im Bereich der Geschwister-Scholl-Straße wurde dieser durch eine Polizeistreife angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten eine Alkoholisierung des Fahrers fest. Außerdem war er nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und die Fahrzeugschlüssel wurden ihm abgenommen. Nun muss er mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Gaildorf: Vor der Polizei davongefahren

Am Freitagabend, gegen 23:30 Uhr, befuhr ein 17jähriger mit seinem Leichtkraftrad die Schlossstraße in Gaildorf. Auf Höhe der Eutighofer Straße sollte er durch die Polizei einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt einfach anzuhalten ignorierte er die Anhaltesignale des Streifenwagens und setzte seine Fahrt unbeirrt weiter in Richtung Obersontheim fort. Hierbei kam es zu zahlreichen Verkehrsverstößen. An der Halteranschrift konnte der junge Mann schließlich gemeinsam mit seinem Sozius angetroffen werden. Als Grund für seine Flucht vor der Polizei gab er an, dass er an seinem Leichtkraftrad technische Veränderungen vorgenommen hatte, die eine Ahndung nach sich gezogen hätten. Nun muss er mit einer Strafanzeige rechnen.

Satteldorf: Auffahrunfall mit mehreren Fahrzeugen auf der Autobahn Am Freitagabend, gegen 17:10 Uhr, befuhr ein 55jähriger Fiat Ducato Fahrer die A6 bei Satteldorf in Richtung Heilbronn. Auf Höhe der Gronachtalbrücke war zu dieser Zeit einer Tagesbaustelle eingerichtet und der Verkehr stockte hier auf einer Länge von etwa 5 Kilometern. Der Ducato Fahrer befuhr den linken, der beiden Fahrstreifen in diese Richtung und bemerkte zu spät, dass der Verkehr vor ihm aufgrund der Baustelle zu Stillstand kam. Er fuhr auf den vor ihm stehenden VW Golf auf, welcher hierdurch wiederrum auf den vor ihm befindlichen Skoda und dieser auf den davor befindlichen Mercedes E Klasse und dieser auf eine Mercedes C-Klasse geschoben wurde. Durch den Unfall wurde der 35jährge Golffahrer, sowie die 37jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt. Ein Golden Retriever Hund und ein Meerschweinchen, welche sich im Kofferraum des Skoda befanden, konnten unverletzt geborgen und vorrübergehend in einem Tierheim untergebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 35000 Euro. Der Ducato Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

