Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zweimal alkoholisiert unterwegs

Aalen (ots)

Aalen-Dewangen: Alkoholisiert mit dem Fahrrad unterwegs Am Samstagmorgen, gegen 06:40 Uhr, befuhr ein 27jähriger Fahrradfahrer die Leintalstaße in Richtung Rodamsdörfle. Dabei fuhr er in starken Schlangenlinien und benötigte die gesamte Fahrbahnbreite. Daher entschloss sich eine nachfolgende Polizeistreife zur Kontrolle des Radfahrers. Der Radfahrer versuchte noch, sich durch Flucht einer Kontrolle zu entziehen, was ihm jedoch nicht gelang. Es stellte sich heraus, dass er die für Radfahrer geltende Schwelle zur absoluten Fahruntüchtigkeit von 1,6 Promille deutlich überschritten hatte. Er musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen.

Schwäbisch Gmünd: Alkoholisiert gegen geparktes Auto gefahren Am Freitagabend, gegen 21:40 Uhr, wollte ein 57jährger Ford-Fahrer aus dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in Oberbettringen, in der Straße "In der Vorstadt", rückwärts ausparken. Hierbei beschädigte er den neben sich parkenden Honda eines 21jährigen. Passanten machten den 57jährigen daraufhin auf den Unfall aufmerksam und der 21jährige wollte die Polizei rufen, um den Unfall aufnehmen zu lassen. Dies versuchte der 57jährige zu verhindern, indem er dem 21jährigen das Handy wegnehmen wollte. Den Grund für dieses Verhalten konnte schließlich durch die eintreffenden Polizeibeamten geklärt werden. Demnach hatte der 57jährige deutlich zu tief ins Glas geschaut, als das er noch fahrtüchtig gewesen wäre. Der Führerschein wurde ihm wegen des gleichen Deliktes bereits vor Jahren abgenommen. Nun musste er wieder einer Blutentnahme über sich ergehen lassen und mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

