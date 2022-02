Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Unfallflucht, Trunkenheitsfahrt

Aalen (ots)

Schorndorf: Hund kollidierte mit Pkw

Am Freitagabend, gegen 21:20 Uhr, kam es zu einem tragischen Unfall im Bereich Schorndorf. Ein 19jähriger Ford Focus Fahrer befuhr die Winnender Straße von Schorndorf Richtung Schornbach als ihm ein freilaufender Hund vor das Auto lief. Für den Hund kam nach dem Zusammenstoß jede Hilfe zu spät. Der Hundehalter konnte über die Hundemarke ermittelt werden. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf 2500 Euro.

Schorndorf: Dem Streifenwagen die Vorfahrt genommen, Führerschein weg Am Freitagabend, gegen 23:35 Uhr, nahm ein 54jähriger VW Fahrer einer Streife der Polizeihundeführerstaffel die Vorfahrt, nachdem er den Schornbacher Weg in Richtung Norden befuhr und hierbei den von rechts, aus dem Holzbergweg kommenden Streifenwagen, übersah. Zu einem Zusammenstoß kam es glücklicherweise nicht, jedoch stellten die Beamten bei der nachfolgenden Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des 54jährigen Fahrers fest. Da er einen Alkoholtest vor Ort verweigerte, wurde zur Beweissicherung eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Schorndorf: Leitplanken beschädigt und davongefahren Am Freitagabend, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 66jähriger Peugeot Fahrer die B 29 von Schorndorf in Richtung Aalen. Zwischen den Anschlussstellen Schorndorf West und Ost kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die dortigen Leitplanken. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr nach Hause. Über eine Stunde später verständigte er schließlich die Polizei. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 5000 Euro. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

