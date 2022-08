Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mann von PKW erfasst - Statue beschädigt - Unfallflucht - PKW von Stein getroffen - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Mann von PKW erfasst

Eine 61-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Dienstag gegen 14:30 Uhr die alte Heidenheimer Straße von Unterkochen nach Aalen. Hierbei übersah sie einen, die Fahrbahn querenden 28-Jährigen und erfasste ihn mit ihrem PKW. Im weiteren Verlauf wurde der Mann über die Motorhaube geworfen und schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf. Hierbei wurde er schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht werden.

Kirchheim am Ries: Statue beschädigt

Vermutlich im Zeitraum zwischen Freitag, 29.07. und Montag, 01.08., beschädigten bislang Unbekannte eine Jesus-Statue an der Nordseite des Reimersberg, in dem sie die Arme der Statue abrissen. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter 07362/96020 entgegen.

Ellenberg-Breitenbach: Auffahrunfall

Am Dienstag, gegen 14:45 Uhr, fuhr ein 54-Jähriger in der Ellenberger Straße an der Einmündung zur L2220 mit seinem Nissan auf einen vor ihm wartenden Ford einer 39-Jährigen auf. Während der Unfallaufnahme konnte bei dem 54-Jährigen Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Nachdem dies durch einen Atemalkoholtest bestätigt wurde, musste in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 14000 Euro.

Jagstzell: Aufgrund Getränkeflasche von der Fahrbahn abgekommen

Eine heruntergefallene Getränkeflasche war nach Angaben des Verursachers die Ursache für einen Verkehrsunfall am Dienstag gegen 8 Uhr auf der BAB7 Fahrtrichtung Süden. Der 21-jährige Opel-Lenker streifte - abgelenkt durch die Flasche in seinem Fußraum - zwischen der Anschlussstelle Dinkelsbühl Fichtenau und der Anschlussstelle Ellwangen die Mittelschutzplanke. Es entstand ein Schaden in Höhe von 10000 Euro, verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Zeugin beobachtet Unfallflucht

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine Unfallflucht am Dienstagmittag schnell aufgeklärt werden konnte. Die Frau beobachtete gegen 13 Uhr, wie der Fahrer eines Skoda in der Ziegelgasse beim Ausparken einen dort geparkten Mazda streifte. Ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen fuhr der Skoda-Fahrer davon. Die Zeugin verständigte die Polizei, wodurch der Fahrer, ein 84-Jähriger, von den Beamten des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd ausfindig gemacht werden konnte. Gegen ihn wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall an Verkehrsinsel

Ein 29-Jähriger fuhr am Mittwoch um kurz nach Mitternacht aufgrund von Unachtsamkeit mit seinem BMW auf der L1161 an einem dortigen Kreisverkehr über eine Verkehrsinsel. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: PKW von Stein getroffen - Zeugenaufruf

Am Dienstag, gegen 12:40 Uhr, befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Daimler die B29 in Richtung Stuttgart. Im Bereich der Ausfahrt Schwäbisch Gmünd West, auf Höhe einer Fußgängerbrücke, prallte plötzlich ein Stein gegen die Windschutzscheibe und beschädigte diese. Von der Fahrerin konnte zu diesem Zeitpunkt allerdings keine Personen auf der Brücke festgestellt werden. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, die Hinweise zu dem Vorfall geben können. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell