POL-AA: Backnang: Raub auf Kreissparkasse im Jahr 2019 - Erneuerung Öffentlichkeitsfahndung - Hinweise gesucht

Am 16.12.2019, gegen 14:14 Uhr betrat ein unbekannter männlicher Täter die Kreissparkasse Backnang, Am Obstmarkt 7 und begab sich direkt mit einer Pistole bewaffnet zum Schalter 2. Dort sprach er den Bankangestellten an und forderte die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Angestellte die Situation bzw. die Waffe, welche der Täter in seiner rechten Hand hielt und auf den Geschädigten richtete nicht sofort wahrgenommen hatte, wiederholte der Täter seine Forderung und bedrohte den Angestellten: "Gib Geld, oder ich schieß Dich!" Nachdem der Angestellte das Bargeld übergeben hatte, steckte der Täter die Beute von mehreren zehntausend Euro ein, begab sich zum Ausgang der Bank und flüchtete zu Fuß in Richtung Bahnhof Backnang. Während des Überfalls betätigte der Geschädigte den Bildaufnahme-/ Alarmknopf unterhalb des Schalters. Nach dem Überfall folgte der Geschädigte dem Täter noch ein Stück. Er verlor ihn aus den Augen, als dieser links in Richtung Gerberstraße abgebogen war.

Eine Fahndung nach dem Überfall sowie die bisherigen Ermittlungen führten bislang nicht zur Ergreifung des Täters.

Die aus der Überwachungskamera der Bank gefertigten Bilder zeigen den Bankräuber bei der Tatausführung. Diese können unter nachfolgendem Link eingesehen werden.

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/aktenzeichen-xy-bankueberfall/

Von dem Tatverdächtigen liegt folgende Personenbeschreibung vor:

- Männlich, ca. 180 cm groß, ca. 40-50 Jahre, korpulent, grauer Stoppelbart - schwarzer Anorak, schwarzer Kapuzenpulli (Kapuze aufgezogen), blaue Basecap, schwarze Sonnenbrille, dunkle Hose, grauer Schal, trug schwarze Schuhe mit schwarzer Sohle, keine Handschuhe [Anmerkung: Dieser Umstand verleitet zur Annahme, dass es sich nicht um einen überregional agierenden Profi handelt - sondern eher um einen lokalen Täter] - ausländischer Dialekt, möglicherweise griechisch oder jugoslawischer (ehemals). - Bewaffnet mit kleiner schwarzen Pistole

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet dringend um Zeugenhinweise.

Wer erkennt die Person auf den Lichtbildern oder mit wem hat die Person auf den Lichtbildern Ähnlichkeit?

Wer kann sonst Hinweise zu dem Täter geben?

Wer hat sich am Tattag oder den Tagen zuvor im Bereich der Bank in der Straße Am Obstmarkt aufgehalten und hat hierbei verdächtige Beobachtungen gemacht, die in Zusammenhang mit dem Banküberfall stehen könnten?

Wer kann sich erinnern, dass möglicherweise in der Vorweihnachtszeit 2019 eine Person aus der Region Backnang (ggf. vom Hörensagen) plötzlich über eine große Menge Bargeld verfügte. Dies könnte sich z.B. auch durch unübliche auffällig üppige Weihnachtsgeschenke geäußert haben?

Hinweise nimmt die Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 entgegen.

