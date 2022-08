POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gartenzaun beschädigt, Unfall

Aalen (ots) - Schorndorf: Unfallflucht Vermutlich beim Rangieren, beschädigte am Montag in der Zeit von 9 Uhr bis 17 Uhr ein bislang Unbekannter einen in der Schillerstraße abgestellten BMW eines 54-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ er den Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier ...

mehr