Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Gefährdung an Fußgängerüberweg

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Vermutlich beim Rangieren, beschädigte am Montag in der Zeit von 9 Uhr bis 17 Uhr ein bislang Unbekannter einen in der Schillerstraße abgestellten BMW eines 54-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, verließ er den Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040.

Winterbach: Vorfahrt missachtet

Am Montag befuhr gegen 18:30 Uhr ein 20-jähriger VW-Fahrer die L1140 von Remshalden-Rohrbronn kommend. An der Einmündung in die L11550/K1866 bog er nach links Richtung Winterbach ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von links aus Winterbach kommenden 29-jährigen Seat-Fahrerin. Bei der Kollision im Einmündungsbereich entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schorndorf: Motorradunfall

Ein 51-Jähriger befuhr am Montag mit seiner Kawasaki und seiner 43-jährigen Sozia die K1916 von Schorndorf nach Berglen. An einer scharfen Linkskurve geriet der 51-Jährigen ins Rutschen, wodurch beide stürzten. Der 51-Jährige sowie seine 43-Jähirge Sozia mussten schwer verletzt in eine Klinik gebracht werden.

Schorndorf: Fußgänger an Fußgängerüberweg gefährdet-Zeugen gesucht

Bereits am Mittwoch, dem 27.07. beabsichtigte gegen 18 Uhr eine 11-Jährige sowie ihr 7-Jähriger Bruder einen Fußgängerüberweg in der Vorstadtstraße auf Höhe des dortigen Kreisverkehrs zu überqueren. Zur selben Zeit befuhr ein bislang Unbekannter silberner PKW von der Vorstadtstraße in Richtung Kreisverkehr ohne an dem Fußgängerüberweg anzuhalten. Der 7-Jährige konnte noch rechtzeitig von seiner Schwester zurückgehalten werden, um eine Kollision zu vermeiden. Der Fahrer wird als etwa 20-30 Jahre alt beschrieben mit gebräunter Haut und braunen, gegelten Haaren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem gesuchten Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schorndorf unter 07181/2040 zu melden.

Fellbach: Einbrecher überrascht

Ein Einbrecher stieg in der Nacht von Montag auf Dienstag, kurz nach Mitternacht, über ein offen stehendes Fenster in eine Wohnung am Ernst-Wiechert-Platz ein. Der Bewohner wurde durch Geräusche auf den Eindringling aufmerksam. Dieser flüchtete anschließend ohne Beute. Hinweise auf den Einbrecher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Unfall auf B14

Zwischen Fellbach und Waiblingen ereignete sich auf der B14 am Montag gegen 14.45 Uhr ein Auffahrunfall. Auf der linken Fahrspur fuhr ein 70 Jahre alter Audi-Fahrer auf einen VW-transporter auf, der von einem 29-Jährigen gelenkt wurde. Der Sachschaden wird auf 11.000 Euro beziffert.

Backnang: Unfallflucht

Am Montag zwischen 08 Uhr und 13:45 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Mühlbachstraße geparkten Opel und verursachte dabei Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191/9090 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Burgstetten: Person bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Ein 22-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 13:15 Uhr die L1114 von Erbstetten in Richtung Burgstall. Als er in Richtung des Kirschenhardthofs abbiegen wollte, übersah der 22-Jährige eine entgegenkommende, vorfahrtsberechtigte 61-jährige Smart-Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die 61-Jährige leicht verletzt wurde. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro. Der Smart war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell