Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Küchenbrand, Schlangenlinien, randalierende Frau

Aalen (ots)

Korb: Küchenbrand

Ein technischer Defekt an einem Kühlschrank war die Ursache für einen Küchenbrand am Montagabend in einem Firmengebäude in der Boschstraße. Die Feuerwehr wurde um kurz nach 18 Uhr verständigt und rückte mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Winnenden: In Schlangenlinien unterwegs-Zeugen gesucht

Vermutlich unter Drogeneinfluss stand ein 30 Jahre Mann, der am Montagabend mit seinem Renault Twingo in Schlangenlinien unterwegs war. Er befuhr gegen 20.15 Uhr die B14 aus Richtung Backnang kommend und verließ diese an der Anschlussstelle Nellmersbach. Im weiteren Verlauf fuhr durch das Stadtgebiet, ehe er im Bereich der Schloßsstraße anhielt. Er touchierte mehrmals die Bordsteine, ein Verkehrsteilnehmer musste eine Vollbremsung einleiten, um einen Unfall zu verhindern. Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen. Die Polizei sucht unter Telefon 07195/6940 Zeugen bzw. weitere Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls gefährdet wurden.

Winnenden: Randalierende Frau

Eine 27 Jahre alte Frau randalierte am Montagmittag in der Notaufnahme des Klinikums am Jakobsweg und ging auch auf Bedienstete los, sodass die Polizei auf den Plan gerufen wurde. Die im psychischen Ausnahmezustand befindliche Frau war nicht zu beruhigen, blieb aggressiv und unkooperativ. Sie wurde schließlich in Gewahrsam genommen, wobei sie die Polizisten anspuckte und auch beleidigte. Schlussendlich wurde sie in eine Fachklinik verbracht. Sie erwartet nun mehrere Strafanzeigen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell