POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Rems-Murr-Kreis: (ots) - Fellbach-Oeffingen: Angemacht, beleidigt, bedroht und niedergeschlagen In der Buslinie 60 kam es am Sonntagabend zu Beleidigungen und Drohungen. Zwei junge Männer im Alter von 16 und 18 Jahren wurden gegen 23.15 Uhr mit homophoben Äußerungen von zwei Fahrgästen beleidigt und in der Folge ...

mehr