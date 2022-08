Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Kontrollen durch die Polizei

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Kontrollen durch die Polizei

Am Samstag nahm die Polizei Autotuner, Raser und Poser in Schwäbisch Gmünd ins Visier. Zwischen 16 Uhr und 24 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte auf der Bahnhofstraße die Geschwindigkeiten aber auch, ob Fahrer die erforderliche Erlaubnis hatten, die Fahrzeuge verkehrstüchtig waren oder ihre Autos unzulässig umgebaut wurden. Insgesamt zählte die Polizei 27 Verstöße. So konnten zum Beispiel zwei Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, die zu schnell unterwegs waren. In sechs Fällen wurden Fahrzeugmängel bzw. Veränderungen festgestellt, die unter anderem zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten.

Die Beamten werden auch zukünftig die üblichen Treffpunkte der Auto-Szene im Visier haben, um für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen und die Anwohner vor unnötigem Lärm zu schützen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein Hyundai Tucson, der in der Nikolaistraße geparkt war, wurde am Freitag zwischen 10:20 Uhr und 12 Uhr von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell