Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche und Unfallflucht

Aalen (ots)

Fellbach: Einbrüche in Kindergärten

Zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag wurde in einen Kindergarten in der Esslinger Straße eingebrochen. Der Einbrecher hebelte eine Terrassentüre auf und gelangte so in das Innere. Entwendet wurde nach bisherigen Feststellungen nichts. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass im Verlauf des Wochenendes auch in einen Kindergarten in der Meißner Straße von Schmiden eingebrochen wurde. Auch hier wurde ein Hebelwerkzeug verwendet, auch wurde im Innern eine Türe aufgebrochen und das Zimmer mehr oder weniger durchwühlt. Mit einem Filzstift wurde eine Wand beschmiert, ob etwas entwendet wurde, ist noch Gegenstand der Abklärungen. Der Sachschaden wird hier auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf die Einbrecher bzw. verdächtige Personen oder Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Vermutlich ein Radfahrer streifte zwischen Sonntagabend und Montagvormittag einen Mercedes, der am Fahrbahnrand der Badstraße abgestellt war. Hierdurch wurde die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro beziffert. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegen.

Waiblingen: Einbruch in Schulgebäude

Sachschaden von nahezu 5000 Euro verursachten Einbrecher, die im Verlauf des Wochenendes in ein Gebäude einer Bildungseinrichtung in der Zeppelinstraße eindrangen. Zuvor warfen sie mit Steinen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Innere. In zwei Büroräumen beschädigten sie diverse Büroeinrichtungsgegenstände, zudem beschädigten sie etwa 30 Spinde, indem die Verriegelungen verbogen wurden. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist auch hier noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise auf die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950-422 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell