POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Sachbeschädigung und Einbruch

Aalen (ots) - Korb: Küchenbrand Ein technischer Defekt an einem Kühlschrank war die Ursache für einen Küchenbrand am Montagabend in einem Firmengebäude in der Boschstraße. Die Feuerwehr wurde um kurz nach 18 Uhr verständigt und rückte mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Verletzt wurde niemand. ...

