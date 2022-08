Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl, Auseinandersetzungen, Sachbeschädigung, Hakenkreuz

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl aus Einkaufswagen - achten Sie auf Wertgegenstände

Eine 62-Jährige Frau ließ am Montag, gegen 09:45 Uhr, eine Plastiktasche in der sich ihre Geldbörse befand, in dem Discounter im Einkaufswagen liegen. Später musste sie feststellen, dass ihre Geldbörse mitsamt Bargeld und Wertkarten aus der Handtasche entwendet wurde.

Täterhinweise konnte die Geschädigte nicht geben. Sollten andere Kunden Hinweise auf den Dieb geben können, so werden diese vom zuständigen Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegengenommen.

Da solche Diebstähle immer wieder vorkommen, rät die Polizei: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Einkaufswagen liegen. Tragen Sie Geldbeutel/Taschen stets körpernah.

Wasseralfingen: Beim Ausparken beschädigt

Eine 53-Jährige beschädigte mit ihrem VW am Montag, gegen 10 Uhr, einen auf einem Parkplatz "Im Hasennest" geparkten Ford einer 50-Jährigen. Hierbei verursachte sie einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

Aalen: Aufgefahren

Als am Montag, gegen 11:45 Uhr, eine 18-Jährige mit ihrem Toyota an einer Ampel auf der B29/Westumfahrung anhielt, bemerkte dies ein nachfolgender 75-Jähriger zu spät und fuhr mit seinem VW auf. Der Schaden hierbei beträgt rund 4000 Euro.

Aalen: Auseinandersetzung

Am Montag wurde, gegen 22:45 Uhr, über den Notruf mitgeteilt, dass es vor einem Imbiss in der Bahnhofstraße eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gegeben hatte. Vor Ort konnte nur noch ein 31-Jähriger mit Verletzungen angetroffen werden. Zu dem Kontrahenten wollte er keine Angaben machen. Der 31-Jährige wurde zur Behandlung in eine Klinik gebracht.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

Aalen-Fachsenfeld: Hakenkreuz mit Rosenblättern

Vor dem Rathaus wurde am Montagmorgen festgestellt, dass Unbekannte im Zeitraum zwischen Samstag, 15:45 Uhr und Montag, 07:30 Uhr ein Hakenkreuz mit Rosenblättern, die zuvor an den Rosenbüschen vorm Rathaus abgerissen wurden, auf den Boden ausgelegt hatten. Hinweise zu den Tätern werden unter 07366/96660 vom Polizeiposten Abtsgmünd entgegengenommen.

Stödlen: Sachbeschädigung

Auf einem Verbindungsweg zum Freihof beschädigte am Samstag, im Zeitraum von 16:30 Uhr bis 17:15 Uhr, vermutlich ein landwirtschaftliches Fahrzeug einen historischen Wegweiser aus Sandstein. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an den Polizeiposten Tannhausen unter 07964/330001.

Mögglingen: Rasenmäher entwendet

Ein bislang Unbekannter entwendete im Zeitraum von Freitag, 19 Uhr, bis Sonntag, 13 Uhr, einen Elektro-Rasenmäher aus einer Gartenhütte in der Pfarrgasse. Hinweise bitte an den Polizeiposten Heubach unter 07173/8776.

Schwäbisch Gmünd: Auseinandersetzung in Spielothek

In einer Spielothek in der Hospitalgasse kam es am Montag, gegen 21 Uhr, zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Kunden. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, war nur noch ein 28-jähriger Beteiligter vor Ort. Während der Sachverhaltsaufnahme verhielt er sich den Beamten gegenüber unkooperativen und provozierend. Der 28-Jährige wurde bei der körperlichen Auseinandersetzung verletzt. Gesucht werden nun Zeugen, die Hinweise zu dem an der Schlägerei anderen beteiligten Mann geben können. Dieser wird als etwa 120 kg schwer beschrieben, mit dunklem Teint und dunklen Haaren. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Montag wurde in der Zeit von 05:50 Uhr bis 13:35 Uhr ein auf einem Parkplatz in der Lorcher Straße abgestellter VW beschädigt. Der verursachte Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell