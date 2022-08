Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche, Unfallfluchten, Verkehrskontrollen

Aalen (ots)

Fellbach: Einbrüche

Am Dienstagvormittag mussten erneut drei Einbrüche registriert werden, einmal blieb es beim Versuch. In der Nacht hebelte ein Einbrecher die Eingangstüre eines Kindergartens in der Geschwister-Scholl-Straße auf und begab sich in einen Büroraum. Aus diesem entwendete er eine Geldkassette mit wenig Bargeld. Es entstand Sachschaden an der Eingangstüre von rund 2000 Euro. In der Rilkestraße hebelte ein Einbrecher ein Fenster auf und verschaffte sich über dieses Zugang in ein Schulgebäude. Hier durchsuchte er einen Büroraum. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, bedarf noch der Abklärungen. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Schließlich wurde noch versucht, in ein Ladengeschäft in der Thomas-Mann-Straße einzubrechen. Die Eingangstüre hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Ein Zeuge wurde gegen 2 Uhr auf Geräusche aufmerksam, weshalb hier die Tatzeit vermutet wird. Hinweise auf die Einbrecher oder verdächtige Wahrnehmungen in den genannten Bereichen nimmt das Polizeirevier Fellbach unter Telefon 0711/57720 entgegen.

Auenwald: Unfallflucht

Bereits am Samstagmittag gegen 12.35 Uhr ereignete sich im Kirchweg eine Unfallflucht, bei der ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Der Fahrer eines Post-Fahrzeuges hatte seinen Lkw an der Einmündung Trailhöfer Straße / Kirchweg abgestellt und Pakete ausgeliefert. Hierbei hört er einen Schlag und bemerkte einen schwarzen SUV, der vermutlich beim Vorbeifahren sein abgestelltes Fahrzeug gestreift hatte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Backnang, Tel.: 07191 / 9090.

Backnang: Unfallflucht

Am Montag zwischen 8 Uhr und 13.45 Uhr beschädigte ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker einen Opel Corsa, der in diesem Zeitraum in der Mühlbachstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 1500 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Backnang, Tel.: 07191/9090.

Gschwend und Murrhardt: Aus dem Verkehr gezogen

Auf der B 298 zwischen Gschwend und Gaildorf stoppten Beamte der Verkehrspolizei Backnang am Montagvormittag gegen 10.40 Uhr einen VW, nachdem ihnen aufgefallen war, dass das Kennzeichen des Fahrzeuges nicht am vorgesehenen Platz angebracht war, sondern hinter der Windschutzscheibe lag. Der Pkw und der 17 Jahre alte Fahrer wurden daher einer Kontrolle unterzogen. Hierbei wurde festgestellt, dass an dem Fahrzeug ein Gewindefahrwerk und Distanzscheiben verbaut waren, welche nicht eingetragen oder abgenommen waren. Bedingt durch diese technischen Veränderungen war die Radfreiheit zum Radinnenkasten nicht mehr gegeben. Das Fahrzeug wurde an Ort und Stelle durch die Polizei stillgelegt; der 17-Jährige muss nun wie sein Fahrbegleiter, der als Fahrzeughalter daneben saß, mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

Auch bei Kontrollen im Raum Murrhardt mit der Zielrichtung Ladungssicherung und Überladung war die Verkehrspolizei Backnang am Montag erfolgreich. Während des Kontrollrahmens zwischen 6.30 Uhr und 12 Uhr wurden 7 auffällige Fahrzeuge kontrolliert, wobei zwei Überladungen festgestellt und entsprechend geahndet wurden.

