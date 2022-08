Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Ballenpresse in Brand geraten - Unfallfluchten - Tätliche Auseinandersetzung - Wer kann Hinweise auf die Täter geben? - Sonstiges

Aalen (ots)

Westhausen: Glaseinsatz beschädigt

Zwischen Samstagmorgen 10 Uhr und Montagabend 19 Uhr, wurde der Glaseinsatz der Haustüre eines Gebäudes in der Straße "Am Egelsbach" beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Bislang konnte nicht geklärt werden, ob die Beschädigungen durch eine Sachbeschädigung oder einen versuchten Einbruch verursacht wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Westhausen, Tel.: 07363/919040 entgegen.

Neresheim-Kösingen: Ballenpresse in Brand geraten

Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstand am Montagabend in Neresheim-Kösingen beim Brand einer Ballenpresse. Gegen 18.45 Uhr hatte eine Ballenpresse, die zwischen Schweindorf und Hohlenstein im Einsatz war, aufgrund einer Verstopfung mit Stroh und Reibung bei der derzeit herrschenden Trockenheit Feuer gefangen. Durch den Brand wurden ca. 1,5 Hektar des bereits abgemähten Felds beschädigt. Das Feuer wurde von den Freiwilligen Feuerwehren Elchingen, Neresheim, Kösingen und Dorfmerkingen, die mit insgesamt 41 Einsatzkräften vor Ort waren, gelöscht.

Aalen: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montagmorgen zwischen 8 und 10 Uhr einen Tesla, der in diesem Zeitraum in der Hirschbachstraße neben den Bahngleisen abgestellt war. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf das Verursacherfahrzeug, welches ebenfalls Beschädigungen aufweisen müsste, nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Stödtlen: Unfallflucht II

Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker bereits am Samstagnachmittag verursachte, als er zwischen 16.15 Uhr und 17.15 Uhr einen historischen Wegweiser beschädigte, der auf dem Verbindungsweg zum Friedhof aufgestellt ist. Der Sandstein, der rund 2 Meter hoch war, zerbrach auf einer Höhe von ca. 60 cm und zerfiel in mehrere Teile. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich möglicherweise um ein landwirtschaftliches Fahrzeug. Hinweise bitte an den Polizeiposten Tannhausen, Tel.: 07964/330001.

Schwäbisch Gmünd: Tätliche Auseinandersetzung

Wegen eines freien Spielautomaten kam es am Montagabend gegen 21 Uhr in einer Spielhalle in der Hospitalgasse zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, in deren Verlauf ein 28-Jährier wohl von einem Unbekannten mit den Füßen gegen sein Schienbein getreten und mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen wurde. Eine Fahndung im Bereich der Spielothek verlief ergebnislos. Beamte des Schwäbisch Gmünder Polizeireviers haben entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07171 / 3580 entgegengenommen.

Schwäbisch Gmünd: Wer kann Hinweise auf die Täter geben?

Bereits am Freitagmorgen zwischen 00.45 und 01.25 Uhr wurde ein 32-Jähriger, der zu Fuß in Richtung Marktplatz unterwegs war, auf Höhe eines dortigen Ladengeschäftes plötzlich von vier unbekannten Männern angegriffen und niedergeschlagen. Die Täter entwendeten - den Angaben des 32-Jährigen zufolge - seinen Geldbeutel samt darin befindlichem Bargeld in Höhe von ca. 500 Euro. Zu den Angreifern konnte der Mann lediglich sagen, dass alle um die 30 Jahre alt waren. Drei der Unbekannten trugen eine Mund-Nasen-Bedeckung; der vierte Mann hatte wohl auffällige blonde Haare und einen Vollbart. Einer der Angreifer wurde vermutlich durch die Gegenwehr des 32-Jährigen verletzt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und / oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Aalen unter Tel.: 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell