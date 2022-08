Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in Firmengebäude, Roller entwendet, Sachbeschädigung und Unfall

Aalen (ots)

Rot am See: Motorroller entwendet

Am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr war ein 66-jähriger Mann mit seinem Motorroller im Bereich der Bahnhofstraße unterwegs. Dort stellte er seinen Roller am Bahnhofsgelände ab um mit seinem Hund Gassi zu gehen. Als er zurückkam war sein Roller bereits gestohlen. Der Polizeiposten Rot am See hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07955 454 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Rot am See: Unfall im Kreisverkehr

Ein 77-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr die Gerabronner Straße in Fahrtrichtung Rot am See. An einem dortigen Kreisverkehr erkannte er zu spät, dass eine 43-jährige Hyundai-Fahrerin bereits im Kreisverkehr unterwegs war und fuhr in diesen ein. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

Kirchberg an der Jagst: Pkw beschädigt

Zwischen Montagabend 23 Uhr und Dienstagnachmittag 13:45 Uhr beschädigte ein Vandale einen im Neuen Weg auf einem dortigen Grundstück geparkten Renault. Hierfür schlug er die Heckscheibe des Fahrzeugs ein und verursachte so Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Hinweise zum noch unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Rot am See unter der Telefonnummer 07955 454 entgegen.

Stimpfach: Einbruch in Firmengebäude

Am frühen Mittwochmorgen zwischen 02 Uhr und 03 Uhr verschafften sich mehrere Personen Zutritt zu einem Firmengebäude in der Greutstraße. Dort durchsuchten sie mehrere Büroräume und machten Diebesgut in bislang noch unklarem Umfang. Der Polizeiposten Fichtenau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07962 379 um Zeugenhinweise.

