Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Pkw in Voerde gestohlen

Ennepetal (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (18./19.05) klauten Unbekannte einen an der Wilhelmstraße geparkten Pkw. Der Eigentümer stellte sein Fahrzeug gegen 17:00 Uhr ab, am nächsten Tag stellte er um 07:00 Uhr den Diebstahl fest. Bei dem entwendeten PKW handelt es sich um einen schwarzen Fiat 500 Abarth. Die Polizei bittet um Hinweise durch Zeugen. Hinweise an die Telefonnummer 02333- 9166 4000.

