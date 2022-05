Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Zeuge beobachtet Diebstahl einer Handtasche -Festnahme gelingt

Gevelsberg (ots)

Am Montag (16.05) beobachtete ein 26-jähriger Gevelsberger um 17 Uhr aus seinem Auto heraus einen Dieb bei seiner Tat. Er sah, wie der Mann auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Wittener Straße aus dem geöffneten Kofferraum eines Pkw eine Handtasche herausnahm, während die augenscheinliche Besitzerin ihre Einkäufe in das Fahrzeug einräumte. Als der Zeuge sah, wie der Dieb mit der Beute in einen in der Nähe stehenden Renault einstieg, blockierte er das Fahrzeug mit seinem eigenen und stellte den Dieb zur Rede. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Gevelsberger und dem Tatverdächtigen. Auch die 57-jährige Geschädigte kam dazu und erlangte in dem Gerangel ihre Handtasche zurück. Der 26-Jährige Zeuge versuchte den Tatverdächtigen festzuhalten und zu fixieren, dieser wehrte sich jedoch so stark, dass er sich losreißen und in Richtung Asbecker Straße flüchten konnte. In dem Fahrzeug befanden sich noch zwei zunächst weitere Tatverdächtige, die im Rahmen der Fahndung auf einem Firmengelände an der Stefansbecke angetroffen und vorläufig festgenommen wurden. Der Tatverdächtige des versuchten Diebstahls blieb flüchtig. Bei den beiden Fahrzeuginsassen handelt es sich um einen 20-jährigen Mann aus Algerien und um eine 19-jährige Frau aus Frankreich. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen Diebstahls aufgenommen. Die Ermittlungen dauern an. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die beiden Festgenommenen wieder entlassen, da eine Tatbeteiligung an dem versuchten Handtaschendiebstahl nicht festgestellt werden konnte.

