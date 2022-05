POL-EN: Wetter- 29-jähriger Mann randaliert auf Tankstellengelände

Breckerfeld (ots) - Unbekannte brachen in der Nacht zu Dienstag in die Sportanlage an der Wahnscheider Straße ein. Die Täter hebelten die Holztüren von zwei Gerätehäusern auf und verschafften sich so Zugang. Es wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts entwendet. Anschließend verließen die Täter die Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung Rückfragen bitte an: ...

