Polizei Bochum

POL-BO: Kein Führerschein, 3,84 Promille: Autofahrer (26) kommt von der Straße ab - zwei Schwerverletzte

Bild-Infos

Download

Bochum, Dortmund (ots)

Schwerer Unfall am frühen Samstagmorgen, 1. Oktober, in Bochum-Grumme: Ein Autofahrer (26, aus Dortmund) ist von der Straße abgekommen, zwei Menschen wurden schwer verletzt. Der Fahrer hatte keinen Führerschein und war erheblich alkoholisiert.

Gegen 4.30 Uhr war der Dortmunder mit seinem Wagen auf der Harpener Straße in Richtung Buselohstraße unterwegs. In Höhe der Hausnummer 10 verlor er nach derzeitigem Ermittlungsstand in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß gegen zwei Bäume am Fahrbahnrand. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto auf den Grünstreifen geschleudert.

Fahrer und Beifahrer (20, aus Bochum) erlitten schwere Verletzungen und wurden jeweils zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab 3,84 Promille. Die Überprüfung ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war.

Die Polizei stellte das nicht mehr fahrbereite Auto sicher.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell