Polizei Bochum

POL-BO: Vermisst - Wo ist Torsten Alfred M.?

Bochum (ots)

Derzeit sucht die Bochumer Polizei nach dem 56-jährigen Torsten Alfred M. aus Essen.

Der 56-Jährige befand sich verletzungsbedingt in einem Bochumer Krankenhaus. Nach ärztlicher Diagnose ist die Verletzung als lebensbedrohlich einzuschätzen.

Torsten Alfred M. hat sich heute in der Zeit zwischen 6.30 und 7 Uhr ohne ärztliche Rücksprache aus dem Krankenhaus an der Gudrunstraße in Bochum entfernt. Da nicht auszuschließen ist, dass sich Torsten Alfred M. in einer hilflosen Lage befindet, sucht die Polizei ihn.

Torsten Alfred M. ist circa 185 cm groß, hat eine schlanke Statur und wiegt etwa 85 kg. Er hat er eine Stirnglatze, kurzgeschnittene dunkelblonde Haare sowie blaue Augen. Zuletzt war er mit einer blauen Strickjacke, einer schwarze Jeanshose und schwarze Mütze bekleidet.

Hinweise auf den Aufenthaltsort nimmt jede Polizeidienststelle sowie der Polizeinotruf unter 110 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell