POL-BO: Fahrer (52) muss laufen: Polizei zieht desolaten Lastwagen aus dem Verkehr

Bochum (ots) - Falsche Techniker haben eine Seniorin (84) aus Bochum betrogen. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach zwei Kriminellen. Der Vorfall hat sich bereits am Montag, 26. September, in Bochum-Langendreer zugetragen und ist am Donnerstag zur Anzeige gebracht worden. Gegen 9.50 Uhr klingelte ein unbekannter Mann an der Haustür der 84-Jährigen im ...

