POL-FR: Efringen-Kirchen: Opferstock versucht aufzubrechen - hoher Schaden

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter versuchte in dem Zeitraum von Samstag, 07.05.2022, bis Donnerstag, 12.05.2022, den Opferstock in der St. Michael-Kirche in Istein aufzubrechen. Durch die gewaltsame Einwirkung auf den Opferstock wurde ein nicht unerheblicher Schaden verursacht. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

