Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrradfahrerin fliegt Mütze vom Kopf und stürzt - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Eine 56-jährige Fahrradfahrerin befuhr am Donnerstag, 12.05.2022, gegen 17.00 Uhr, die Binzener Straße von Ötlingen kommend in Richtung Binzen. Während der Fahrt flog ihr wohl die Mütze vom Kopf. Dadurch kam die Frau mit ihrem Fahrrad ins Straucheln, verlor die Kontrolle darüber und stürzte. Die Frau wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

