POL-FR: Unbekannte zerstören Glasscheibe

Freiburg (ots) - Bereits am Montagabend, 09.05.2022, zwischen 19:30 Uhr und 21:00 Uhr, sind die Sitzbänke am Tretbecken beim Kurgarten in St.Blasien demoliert worden. Drei Bänke wurden aus dem Boden gerissen und teilweise in Stücke geschlagen. Der Sachschaden liegt bei geschätzten 700 Euro. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) bittet um ...

mehr