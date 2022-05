Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffällig fahrender Sattelzugfahrer hat mutmaßlich über zwei Promille intus

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 12.05.2022, gegen 18:30 Uhr, ist in Waldshut-Tiengen ein auffällig fahrender Sattelzugfahrer mit mutmaßlich über zwei Promille intus gestoppt worden. Der Polizei war gemeldet worden, dass der Sattelzug mehrfach über die Mittellinie geraten war, so dass entgegenkommende Fahrzeuge bremsen mussten. Auch habe der Lkw eine rote Ampel überfahren. Der Sattelzug konnte in der Schmittenau angehalten werden. Eine Alkoholüberprüfung beim 39 Jahre alten Fahrer ergab knapp 2,3 Promille. Eine Blutprobe folgte und der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt.

