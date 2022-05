POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsbehinderungen nach Verkehrsunfall auf der B 34 - Autofahrerin unter Schock

Freiburg (ots) - Am Donnerstagabend, 12.05.2022, gegen 19:15 Uhr, wurde die Feuerwehr und die Polizei über eine unklare Rauchentwicklung und einem ausgelösten Rauchmelder in einem oberen Stockwerke eines Mehrfamilienhauses in der Ignaz-Bruder-Straße in Waldkirch informiert. Da zunächst von einem Wohnungsbrand ausgegangen werden musste, kam die gesamte Feuerwehr des ...

mehr