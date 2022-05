Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gutach: Bei Baggerarbeiten Gasleitung abgerissen

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 11.05.2022, gegen 08.00 Uhr, wurde eine Gasleitung in der Dorfstaße in Bleibach im Rahmen von Baggerarbeiten durchtrennt.

Hierbei kam es zu einem Gasaustritt, welcher durch die Freiwillige Feuerwehr Gutach abgeklemmt und somit eine Gefährdung der umliegenden Gebäude verhindert werden. Eine kurzfristige und vorsorgliche Sperrung der Dorfstraße für den Durchgangsverkehr konnte nach Rücksprache mit dem örtlichen Energieversorger nach kurzer Zeit wieder aufgehoben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell