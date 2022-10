POL-BO: Vermisster Dieter S. ist wieder da!

Bochum (ots) - Am Freitagabend (1.10.) wendete ein Autofahrer sein Fahrzeug auf der Wittener Straße in Bochum-Altenbochum. Dabei kollidierte er mit einer Straßenbahn. Autofahrer (31) und Beifahrerin (35) wurden verletzt. Gegen 20 Uhr befuhr der 31-jährige Bochumer mit seinem Auto die Wittener Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Hausnummer 270 wollte der ...

mehr