Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Personen bei Verkehrsunfällen in Witten schwer verletzt

Witten (ots)

Zwei Verkehrsunfälle forderten am Donnerstag, 6. Oktober, in Witten zwei schwerverletzte Personen.

Der erste Unfall ereignete sich um kurz vor 11 Uhr in Heven. Dort war ein 39-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus auf der rechten Spur der Seestraße in Richtung Witten unterwegs. Nach derzeitigem Stand fuhr zeitgleich ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer links an dem Linienbus vorbei, als dieser die Fahrspur wechselte und unmittelbar vor dem Bus einscherte. Um eine Kollision zu vermeiden, musste der Busfahrer eine Gefahrenbremsung einleiten. Dabei stürzte eine 89-jährige Insassin aus Wetter und musste anschließend mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Zum zweiten Unfall kam es gegen 17.30 Uhr in Witten-Mitte. Nach aktuellem Stand war ein 47-jähriger E-Scooter-Fahrer aus Witten auf der Straße "Brink" in Richtung Ardeystraße unterwegs, als er in Höhe der Hausnummer 14 mit seinem Fahrzeug stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach Erstversorgung durch eine Zeugin wurde der Mann von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Ein Atemalkoholtest vor Ort ergab 1,42 Promille, eine Blutprobe wurde angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt.

In beiden Fällen hat das Verkehrskommissariat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0234 909-5206 um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell