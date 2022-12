Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Fröndenberg -drei Wohnungseinbrüche, Täter drangen durch Fenster und Türen in Wohnungen ein

Fröndenberg (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen am Dienstag (6.12.2022) in der Zeit von 17:00 Uhr bis 23:30 Uhr in Einfamilienhäuser an der Bausenhagener Straße, dem Kessebürener Weg und am Amselweg ein. In der Bausenhagener Straße und am Amselweg verschafften sich die Täter durch ein Fenster Zugang zum Haus, indem es gewaltsam aufgehebelt wurde. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und entwendeten in einem Fall Bargeld. Über weitere Beute kann zum jetzigen Zeitpunkt keine Auskunft gegeben werden. Am Kessebürener Weg drangen die Täter durch eine Terassentür, indem sie die Tür eingeworfen/eingeschlagen haben, ein. Der Eigentümer des Hauses war zu dem Zeitpunkt anwesend und überraschte die Täter. Er konnte sie wie folgt beschreiben: männlich Ca. 25 - 30 Jahre alt Ca. 1,75 -1,80 m groß dunkel gekleidet Kapuzenpullover Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei in Unna unter 02303 - 921-3120 oder 921-0. Um ihr Eigentum zu schützen, bietet die Polizei auch eine unabhängige Fachberatung an. "Dunkle Jahreszeit - Hochsaison für Einbrecher!"; sagt Manuel Schockenhoff, Fachberater bei der Polizei Unna, "Der größte Feind des Einbrechers ist die Aufmerksamkeit. Diese Gefahr ist in der dunklen Jahreszeit geringer, weshalb Bewohner in der dunklen Jahreszeit besonders auf den Einbruchsschutz achten sollten. Bewohner fragen sich, welche Sicherheits-Maßnahmen effektiv sind. Die Frage lässt sich einfach beantworten: Wir raten, den mechanischen Grundschutz zu erhöhen und an erste Stelle zu setzen. Daneben sorgt moderne LED Beleuchtung zu erhöhtem Komfort und durch Anwesenheitssimulation für zusätzlichen Schutz. Aber auch das persönliche Verhalten trägt viel dazu bei, einen Einbruch zu verhindern. Melden Sie Auffälligkeiten der Polizei." Weitere technische Beratung zum Einbruchschutz erhalten sie unter: Polizei Unna, Kriminalprävention Obere Husemannstr.14 , 59423 Unna Tel. 02303/921 - 4900 oder -4912 Polizei Unna im Internet: https://unna.polizei.nrw Mail: kriminalpraevention.unna@polizei.nrw.de

