Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunken unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch/-Mitte (ots)

Zahlreiche Anrufe sind am frühen Dienstagmorgen (10.05.2022) bei der Polizei eingegangen, nachdem eine 54 Jahre alte Autofahrerin im Bereich Degerloch und in der Innenstadt unterwegs gewesen ist und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben soll. Die 54-Jährige war mit ihrem roten Mini gegen 09.30 Uhr auf der Neuen Weinsteige in Richtung Innenstadt unterwegs. Auf ihrem Weg soll sie laut Zeugenaussagen in den Gegenverkehr geraten sein, am Charlottenplatz einen unbekannten Bauarbeiter gefährdet haben und schließlich in der Ulrichstraße mit einem Stein und einem Verkehrsschild kollidiert sein. Passanten hinderten die Frau an einer Weiterfahrt und alarmierten die Polizei. Da die Frau im Verdacht stand, unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen, musste sie eine Blutprobe abgeben. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen, setzten die Beamten sie wieder auf freien Fuß. Zeugen, insbesondere gefährdete Personen wie der unbekannte Bauarbeiter, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell